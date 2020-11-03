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KOÜ projelerine TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek

AA |  03 Kasım 2020 Salı - 17:22 | Son Güncelleme : 03 11 2020 - 17:22

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) tarafından yürütülen 6 projeye, TÜBİTAK tarafından 4 milyon liralık destek sağlanacak.


Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KOÜ, bu yıl bünyesinde üretilen  6 projeyle TÜBİTAK'tan 4 milyon liralık destek alarak bu alanda katkı sağlanan  üniversiteler arasında ön sıralarda yer aldı.
 
TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme  Programı kapsamında, Prof. Dr. Murat Kasap, Prof. Dr. Aydın Üstün, Doç. Dr.  Muhammet Erkan Köse, Doç. Dr. Mehmet Kodal, Doç. Dr. Gürler Akpınar ve Arş. Gör.  Dr. Ahmet Erdem tarafından yürütülen projeler desteklenmeye hak kazandı.
 
"Kocaeli Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda"
Açıklamada görüşlerine yer verilen KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin  Hülagü, 2020 yılı 1. döneminde "TÜBİTAK 1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma  Projelerini Destekleme Programı" tarafından üniversitelerinin 6 projesinin  destekleneceğini kaydetti.
 
Gelecek yıllarda bu sayının çok daha fazla olacağına inandığını  belirten Hülagü, "Kocaeli Üniversitesi, araştırma üniversitesi olma yolunda  önemli atılımlar yapıyor. Bu tür projeler de araştırma üniversitesi olmamıza  destek sağlıyor. Üniversitemiz adına projeyi yürüten öğretim üyelerine teşekkür  ediyorum." ifadesini kullandı.
 

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