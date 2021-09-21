Kötü huylu kemik tümörleri nasıl evrelendirilir?

Kötü huylu kemik tümörlerinde tedavinin ilk aşaması evrelemedir. Doğru evreleme için birtakım anatomik ve radyolojik bilgilerin bulunması, düzgün bir patoloji raporuna ve bilgisine sahip olunması ve hastanın tüm vücudunun taranarak, metastazı olup olmadığı değerlendirilmesi amaçlanır. İlk kriter; tümörün boyutu, kemik içi yerleşimi ve kemik dışına çıkıp çıkmamasıdır. İkinci kriter; tümörün yüksek dereceli ya da düşük dereceli bir patolojiye sahip olmasıdır yani alınan biyopsi sonucunun bize verdiği tümörün ne kadar hızlı çoğaldığına dair ipuçlarıdır. Üçüncü kriter ise metastaz yapıp yapmamasıdır ve bunu anlamak için de hastanın özellikle başta akciğerleri olmak üzere tüm kemikleri ve organlarının taranması oldukça önemlidir.