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Kötü haber geldi! 32 bin kişiyi işten çıkaracaklar...

01 Ekim 2020 Perşembe - 17:44 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 17:47

Dünya Covid-19'dan etkilenirken Amerika'da da işten çıkarmalar devam ediyor. CNN International'ın havacılık tarihindeki en kötü iş kayıpları günü olarak belirttiği habere göre American Airlines ve United Airlines, 32 bin kişiyi işten çıkaracak.


Corona virüs salgınının en fazla etkilediği sektörlerin başında havacılık geliyor. Birçok ülkede havacılık şirketleriyle ilgili iflaslar ve işten çıkarmalar arka arkaya geliyor. 
 
Uçuşların azaldığı bir süre tamamen durduğu bu zor süreçte son olarak ABD'li iki havayolu şirketi işten çıkarmalarını duyurdu. 
 
American Airlines ve United Airlines, 32 bin kişiyi işten çıkartacaklarını açıkladı. İki şirket bir süredir, kurtarma yardımı alabilmek için görüşmeler yürütüyordu. 
 
İşten çıkartılacak 32 bin kişi şirketlerin işgücünün yüzde 13'üne denk geliyor. American Airlines, bin 600'ü pilot toplamda 19 bin kişiyi ve United ise 13 bin çalışanını işten çıkaracak. 
 
American Airlines CEO'su Doug Parker CNN'e yaptığı açıklamada, havayolu şirketinin Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in bir anlaşmaya varabileceğine dair işaretler görmesi halinde işten çıkarmaların önlenebileceğini umduğunu söyledi. 

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