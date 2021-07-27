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Kot pantolon giyen genç kız öldürülerek köprüye asıldı

27 Temmuz 2021 Salı - 11:32 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 11:32

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde kot pantolon giydiği gerekçesiyle ailesi tarafından dövülen 17 yaşındaki kız, ölü bulundu.


BBC'nin haberine göre, geçen hafta, kot pantolon giymesine karşı çıkan aile üyeleri tarafından sopalarla dövülen Neha Paswan, bir köprüde asılmış olarak bulundu.
 
Paswan'ın annesi Shakuntala Devi, kızının dedesi ve amcaları tarafından "ölümüne" dövüldüğünü ve durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye götürdüklerini söyledi.
 
 
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
 
Aile üyelerinin kendisinin hastanede kızına refakat etmesine izin vermediğini aktaran anne, olaydan bir gün sonra kızının asılmış haldeki cansız bedenini bir köprüde bulduklarını kaydetti.
 
Polis, dede dahil olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.
 
Hindistan'ın bazı bölgelerinde kadınların kıyafetleri, gittikleri yerler ve konuştukları kişiler gibi yaşam tarzlarına müdahaleler sıklıkla görülürken, buna bağlı ölümle sonuçlanan çok sayıda şiddet olayı da meydana geliyor.
 

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