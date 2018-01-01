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Kosta Rika'da uçak düştü: 12 ölü
AA
| 01 Ocak 2018 Pazartesi - 0:14
| Son Güncelleme : 01 01 2018 - 0:27
Kosta Rika'da bir uçağın düşmesi sonucu 12 kişinin öldüğü bildirildi.
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Kamu Güvenlik Bakanlığı, 10 yabancı ve 2 mürettebatı taşıyan uçağın ülkenin kuzeybatısındaki Guanacaste'de düştüğünü açıkladı.
Düşen uçağın enkazına dair fotoğraf ve videoları paylaşan Bakanlık, uçakta bulunanlardan kurtulan olmadığını duyurdu.
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