Kosovalı yıldız Arbnora Ademaj, Kanal D'de!

KIRIK HAYATLAR YAKINDA BAŞLIYOR!

Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkmasıyla yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyacak.