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Kosova'nın yeni Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani oldu

Enis TABAK/ Kosova, (DHA) |  04 Nisan 2021 Pazar - 20:42 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 20:54

Vyosa Osmani, Kosova meclisinde yapılan oylamada ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.


Kosova Meclisinde bugün gerçekleştirilen olağan üstü oturumda Vyosa Osmani 71 oyla yeni cumhurbaşkanını seçti. 14 Şubat tarihinde gerçekleşen erken genel seçim sonrası Kosova meclisi bugün yeni cumhurbaşkanını seçmek için toplandı. Vetevendosjenin adayı Milletvekili Vjosa Osmani Kosova Meclisinde yapılan oylamanın üçüncü turunda, oy çokluğuyla ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
 
ÜLKENİN İKİNCİ KADIN CUMHURBAŞKANI OLDU
 
Vjosa Osmaninin cumhurbaşkanı adaylığına tepki gösteren PDK, AAK ve Sırp Listesi milletvekillerinin katılmadığı oylamanın üçüncü turunda 82 milletvekili oy kullandı. Cumhurbaşkanı adaylarından Vjosa Osmani 71 oy alırken, aynı partiden aday gösterilen Nasuf Bejtana ise oy çıkmadı. Oylamada, 11 oy geçersiz sayıldı. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk iki turunda ise gerekli üçte ikilik çoğunluk sağlanamamıştı. Osmani ilk turda 69, ikinci turda ise 67 oy almıştı. Öte yandan, Vjosa Osmani Kosovanın ikinci kadın Cumhurbaşkanı oldu.

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