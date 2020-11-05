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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi istifa etti

05 Kasım 2020 Perşembe - 13:57 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 14:23

Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.


Başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında görevinden  istifa ettiğini açıklayan Haşim Taçi, halka sakin olmaları çağrısında bulundu.
 
Kosova Özel Mahkemesinde görevli yargıcın, hakkındaki iddianamenin  kabul edildiğini az önce kendisine bildirdiğini aktaran Taçi, "Şahsım ve ailem  adına, özgürlük, bağımsızlık ve devlet kurma yolundaki 30 yıllık çabalarımızda  bana inanıp beni destekleyen sizler adına çok zor bir an." dedi.
 
Lahey'deki özel savcılık, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi ve eski  Meclis Başkanı Kadri Veseli hakkında Kosova'daki savaşta (1998-1999) insanlığa  karşı suç ve savaş suçu işledikleri gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame  hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye sunmuştu.
 
Taçi ve Veseli ile iddianamede adı geçen diğer kişilerin, 100 kişinin  ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, şüphelilerin cinayet, sürgün ve  işkence gibi savaş suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.

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Kosova Haşim Taçi istifa
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