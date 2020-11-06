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Kosova Cumhurbaşkanı gözaltına alındı

AA |  06 Kasım 2020 Cuma - 0:16 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 0:35

Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin görevinden istifa etmesinin ardından Lahey'e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.


Kosova Özel Savcılığından yapılan açıklamada, aralarında istifa eden  Kosova Cumhurbaşkanı  Haşim Thaçi'nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri  Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova  Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey  yetkililerin Lahey’deki tutukevine yerleştirildikleri belirtildi.
 
UÇK'nin eski isimleri hakkında iddianameler hazırlanmıştı
 
Thaçi, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığının hazırladığı savaş suçları  iddianamesinin mahkeme tarafından kabul edilmesi üzerine bugün görevinden istifa  ettiğini duyurmuştu.
 
  
Krasniçi, Kosova Özel Savcılığı, AB Kosova Misyonu (EULEX) ve Kosova  Polisi iş birliğinde düzenlenen operasyonda 4 Kasım'da gözaltına alınmıştı.
 
Öte yandan, Lahey'deki Kosova Özel Savcılığı UÇK'nin eski  komutanlarından Recep Selimi hakkında da iddianame hazırlandığını açıklamıştı.
 
Lahey'deki özel savcılık, Thaçi ve eski Meclis Başkanı Veseli hakkında  Kosova'daki savaşta (1998-1999) "insanlığa karşı suç" ve "savaş suçu" işledikleri  gerekçesiyle 24 Haziran'da iddianame hazırlamış ve yetkili özel mahkemeye  sunmuştu.
 
İddianamede adı geçen kişilerin, 100 kişinin ölümünden sorumlu  oldukları öne sürülürken şüphelilerin cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş  suçlarıyla da itham edildikleri bildirilmişti.
 
Kosova Özel Savcılığı ve Odaları
 
Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve  bünyesindeki özel savcılık, 2011'de kuruldu.
 
1998-2000 yıllarında bölgede işlendiği öne sürülen savaş suçlarını  araştırmak ve yargılamak amacıyla oluşturulan bu yargı organı, uluslararası hakim  ve savcılardan oluşuyor.
 
Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcılık, 2019'un başından beri  onlarca eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) mensubunu ifade vermek üzere davet  etmişti.
 
Mahkeme, 2019'da "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye Kosova'nın eski  başbakanlarından Ramush Haradinaj'ı da çağırmış, Haradinaj bunun ardından  görevinden istifa etmişti.
 

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Kosova gözaltı Haşim Thaçi
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