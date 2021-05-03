KOSGEB kredi başvurusu 2021! KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvurusu nasıl yapılır, 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredisi şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KOSGEB aracılığıyla toplanda 5 milyar TL bütçeli destek programı başlatılacağını açıklayınca, KOSGEB kredi hakkında yapılan araştırmalar da hızlandı. Mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek paketi sunuldu. Peki, KOSGEB destek kredisi ne zaman verilecek? KOSGEB kredi başvurusu 2021 hakkındaki detaylar...

3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredisi milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Yeni pandemi destek paketi kapsamında sunulacak faizsiz kredi başvuru tarihinin bugün (3 Mayıs) yapılacağı bildirince, esnaf arama motorlarına yöneldi. Korona salgını nedeniyle gelir kaybına uğrayan ve nakit akışı bozulan ancak istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmeler destek için KOSGEB başvurusunun detayları merak ediliyor. KOSGEB faizsiz kredi 2021 başvurusu nasıl yapılır, 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredisi şartları nelerdir, ne zaman verilecek?

KOSGEB FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU 2021

KOSGEB faizsiz kredi başvurusu 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, e-Devlet üzerinden KOSGEB aracılığı ile yapılabilecek.

KOSGEB KREDİ BAŞVURULARI AYRINTILARI

KOSGEB KREDİ ŞARTLARI NELERDİR?

Mikro işletmeler, 30 bin liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacak. Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Ancak teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de bu desteğe başvurabilecektir.

Erdoğan, "Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde, şartları taşıyan mikro ve küçük işletmeler, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren elektronik devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, KOSGEB'in 5 milyar liralık yeni destek programının ayrıntılarını açıkladı

KOSGEB'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zarar gören imalat sektöründeki işletmelerle 2017 ve sonrasında kurulan teknoloji tabanlı start-up'lar için bu programı başlattığını ifade eden Bakan Varank, başvuruları 3 ile 21 Mayıs arasında alacaklarını bildirdi.

Varank, mikro ölçekli işletmelere 30 bin lira, küçük işletmelere 75 bin lira üst limitli destek vereceklerini vurgulayarak, "Teknoloji tabanlı start-up'ların test ve sertifikasyon gibi ihtiyaçları için de 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz." bilgisini verdi.



???????Bakan Varank, KOSGEB alacaklarını 3 ay süreyle ertelediklerini, projelere de 4 ay ek süre tanıdıklarını, süreç boyunca yaptıkları anketlerle de KOBİ'lerin nabzını tutarak taleplerini almayı ihmal etmediklerini belirtti.



Bu olağanüstü dönemi, proaktif bir yönetim anlayışıyla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Varank, açıklamasına şu şekilde devam etti:



"Cumhurbaşkanımız KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar lira bütçeli yeni destek programımızı duyurdu. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı, imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge gibi sektörlerde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin finansmana kolay erişimini hedefliyor. Bu program ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerimizi destekleyeceğiz. 2020'de 2019'a kıyasla belirli bir gelir kaybına uğrama veya nakit akışı bozulma durumuna bakacağız. Kapsama giren ve 2020 yılı mart ayı istihdamını koruyan işletmelerimiz, geri ödemeli bu desteğimizden faizsiz olarak yararlanabilecek. İşletmelerimiz 3 yıl sonra, yani 2024'ten itibaren ödemelerini eşit taksitlerle yapacak."



Varank, teknolojik faaliyetlere ilave 25 bin lira destek sağlanacağını ifade ederek, bu programla bir yıl önceki istihdamlarını koruyan işletmelere mikro ölçekliyse 3 ayda toplamda 30 bin, küçük ölçekliyse yine 3 ayda toplamda 75 bin liraya kadar destek vereceklerini bildirdi.



Teknoloji tabanlı start-up'ların bu yıl içinde gerçekleştirdikleri veya gerçekleştirmeyi planladıkları teknoloji faaliyetleri için de ekstra 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacaklarını belirten Varank, şunları ifade etti:



"Yine bu start-up'lara özel olarak, gelir kaybı veya nakit akışı kriterine bakmayacağız. Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak. Mikro ve küçük ölçekli şartları tutan işletmelerimizin finansmana hızlı ve kolay erişimini sağlayacak bu desteğimizin Türkiye'deki KOBİ ekosistemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu vesileyle mikro ve küçük işletmeleri, bu programımızdan yararlanmaya davet ediyorum."

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?

KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, CNN Türk'te Gülşen Coşkun'a KOSGEB desteğiyle ilgili detayları aktardı. Bugün başvuruları başlayan destek ödemeleri haziran ayında yapılacak. Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde ekonominin olumsuz yönde etkilenmesini engellemek için destek paketleri hayata geçirildi. KOSGEB de mikro ve küçük işletmeleri desteklemeye yönelik bir destek programı hazırlandı. 3 yıl ödemesiz sıfır faizli KOSGEB destek programına başvurular başladı.

Destek programıyla, mikro işletmelere 30 bin liraya, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlanacak. Desteğin toplam bütçesi ise 5 milyar lira. Teknoloji tabanlı start-upların test ve sertifikasyon ihtiyaçları için de 25 bin lira üst limitli ilave destek imkanı sağlanacak. Destek programının geri ödemeleri 2024 yılında başlayacak, eşit taksitlerle yapılacak.

Konuyla ilgili CNN Türk Muhabiri Gülşen Coşkun'a konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basrikurt, "Paketimizin kapsamı geçen hafta Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, hafta sonu da Bakanımızın özellikle vurguladığı üzere imalatçı KOBİ ve start-up'ları kapsıyor. İmalatçı KOBİ derken hizmet ve perakende sektörü, biz KOSGEB olarak bunu dışında tutuyoruz. Ağırlıklı olarak imalat yapıyorsa KOBİ'miz pandemiden zarar gördüyse bu krediden faydalanacak. Bizim şu anda hedeflediğimiz 130 bin KOBİ'miz var. Burada hizmet sektörü ve perakende sektörü KOSGEB desteğinin dışında" açıklamasında bulundu.

KOSGEB KREDİ BAŞVUSU NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Basrikurt, desteklerin limitlerinden de bahsetti ve "Mikro'dan kastımız şu 10 kişiye kadar çalışanı mikro olarak kabul ediyoruz. 50 kişiye kadar çalışanı küçük işletme olarak kabul ediyoruz. Mikroda 30 bin liraya, küçük işletmede 75 bin liraya kadar desteğimiz olacak. Bunlara internet sitesinden başvurabilecekler. KOBİ'lerimizin müdürlüklerimize gelmesine gerek yok. Tüm işlemler internet üzerinden halledilecek. E-devlet üzerinden sistem açık ama KOSGEB.gov.tr'den devam edebilirler. Her aşamada detaylı bilgilendirmeler var. Biz vatandaşımızdan taahhüt istiyoruz. Krediyi işletme giderlerimiz için kullanmalarını istiyoruz. İşletme giderleri için bir taahhütnamemiz var. Hemen hemen tüm işlemleri KOSGEB'e alışık Kolay şekilde 6-7 dakikada halledebilirler" dedi.

ÖDEMELER 3 YIL SONRA

Geri ödemeler Haziran 2024'te yapılacağını belirten KOSGEB Başkanı Basrikurt, "Bu süre zarfında faiz ödemesi olmayacak. 3 yıl sonra ödemeler yapılacak. Bakan Mustafa Varank'ın da belirttiği üzere haziran ortasından itibaren destekler KOBİ'lere verilecek. İşletmeleri ayağa kaldırmak için, personel desteği için, hammadde için vereceğiz. Tabii gelir kaybını belirtmek gerekiyor. Vatandaşımızın pandemiden zarar gördüğünü gelir kaybından ölçebiliyoruz. Gelir kaybını test edince istihdamda düşüşü var mı onu tespit ediyoruz" açıklamasında bulundu.