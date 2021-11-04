KOSGEB destekli teknolojik ürünler artık orada da satılacak

Kurt, burada yaptığı konuşmada, KOBİ'lere yüksek teknoloji ürün üretmeleri ve bunların ticarileştirmelerine yönelik destek verdiklerini söyledi.

Bu yıl 110 ürüne "KOBİ Teknoyatırım Destek Programı" kapsamında ticarileşme desteği verdiklerini belirten Kurt, bu ürünleri ülkenin kalkınması ve gelişmesi için birer değer olarak gördüklerini kaydetti.

Kurt, DMO'nun yaygın bir ağı ve güçlü bir kapasitesi olduğuna dikkati çekerek, orta yüksek ve yüksek teknolojiye sahip ürünlerin DMO'nun Tekno Katalog Platformu'nda yer almasının kendileri için çok önemli olduğunu bildirdi.

Bu durumun KOBİ ekosistemindeki Ar-Ge ve inovasyon fikrini yaygınlaştıracağını vurgulayan Kurt, DMO'nun kataloğuna girebileceğine inanan KOBİ'lerin daha fazla Ar-Ge'ye yöneleceğini dile getirdi.