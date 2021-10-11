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KOSGEB'den 47 bin liralık klozet açıklaması!

AA |  11 Ekim 2021 Pazartesi - 13:25 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 13:25

KOSGEB, bir gazetede "KOSGEB binasına 47 bin liralık klozet" ve "Bürokrata masajlı duş ve akıllı klozet" başlıklarıyla yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


KOSGEB'den yapılan yazılı açıklamada, habere konu açık ihalenin 9  Eylül 2021'de gerçekleştirildiği ve 2018'de hizmete giren KOSGEB binasının 3  yıldır bekleyen muhtelif onarım ve tadilat işleri yanında Kovid-19 salgını  şartlarında personel ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda iş ve işlemlerini  gerçekleştirebilmeleri için ihtiyaç duyulan yapım işlerini kapsadığı belirtildi.
 
KOSGEB binasının boş ve atıl durumdaki 18'inci katının ihtiyaçlar  dahilinde hizmete alınması için yapım işlerinin listelendiği kaydedilen  açıklamada, söz konusu katta KOSGEB Başkanının makam odası bulunmadığı ve  planlanmadığı ifade edildi.
 
Haberde geçen "masajlı duş sistemi" ifadesinin, söz konusu ürünün  piyasadaki kullanılan adı olduğuna işaret edilerek, ürünün piyasadaki fiyatının  400 liradan başladığı vurgulandı.
 
Aynı haberdeki "led ışıklı koku yapmayan akıllı klozet" ifadesinin,  ihalenin teknik şartnamesinde dahi geçmediğine işaret edilen açıklamada, şunlar  kaydedildi:
 
"Bu ifade sözde haberi yazanların ilgi ve hayal dünyasını  yansıtmaktadır. İhale şartnamesinde yer alan 'Gömme Rezervuarlı Klozet'  ifadesiyle her yerde kullanılan, standart klozet tarif edilmiş olup, ürünün  piyasadaki fiyatı ise 850 liradan başlamaktadır. Durum böyleyken KOSGEB  Başkanı'nın makam odasına 47 bin liralık akıllı klozet konulacağı gibi apaçık bir  yalan, iftira ve çarpıtmayı yazanların daha önce de kamu binalarına altın klozet  yapıldığı yalanını ortaya atanlara kılavuzluk yaptıkları aşikardır. İhaleye konu  onarım, tadilat ve yapım işleri, KOSGEB binasını iş sağlığı ve güvenliği  konusunda standartlara uygun hale getirmek, penceresi olmayan ve pandemi  şartlarında risk oluşturan odalara pencere açmak, otoparklara kazaları  engelleyici stoperler koymak, personel ve ziyaretçilerin sık kullandığı mescit ve  yemekhaneyi pandemi şartlarına daha uygun hale getirmek gibi zorunlu ihtiyaçları  kapsamaktadır."
 
"Tasarruf tedbirleri genelgesine uygun"
 
Açıklamada, söz konusu ihalenin, Cumhurbaşkanlığının tasarruf  tedbirleri genelgesine aykırılık teşkil etmediğinin altı çizildi.
 
Başkanlığın yıllık bakım-onarım bütçesinin neredeyse yarısı oranında  bir bütçeyle bu işlemlerin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, "KİK  mevzuatına uygun şekilde gerçekleştirilen ve hiçbir lüks harcama barındırmayan  standart onarım, tadilat ve yapım işlerini içeren bir ihale tamamen yalan ve  asılsız bir haberle çarpıtılmıştır. KOSGEB gibi 3,5 milyon işletmeye hizmet eden,  Türkiye ekonomisinin büyümesine omuz veren bir kurumu yıpratmayı amaçlayan bu  yalan ve asılsız habere karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna  saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

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