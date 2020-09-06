Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de çalışmaya devam eden Oruç Reis gemisinin fırkateyn ve korvetlerle korunmaya devam edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada 'Bölgede hiç bir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek" ifadelerine yer verildi. Peki, Korvet ve Fırkateyn ne demek, nedir? Korvet ve Fırkateyn arasındaki fark nedir?

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarında çalışmalarını sürdüren Oruç Reis'ten yeni görüntü yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, internet sitesinden Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine devam eden Oruç Reis araştırma gemisiyle ilgili özel video paylaştı. Videoda Doğu Akdeniz'de araştırma faaliyetlerini sürdüren gemiyle ona refakat görevinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı unsurlar arasında geçen telsiz konuşmasına yer veriliyor. Oruç Reis araştırma gemisinin sahadaki son durumunun da helikopterden çekilen görüntülerle anlatıldığı video, refakat görevindeki TCG Gediz fırkateyninden yapılan anonsla başlıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının fotoğraflarıyla sona eriyor. MSB, görüntülere ilişkin şu mesajı paylaştı: "Güçlü, kararlı ve muktedir. Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren Oruç Reis araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor. Bölgede hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyecek." Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından Korvet ve Fırkateyn hakkındaki merak edilenler arttı. Peki, Korvet nedir? Fırkateyn ne demek? Korvet ve Fırkateyn arasındaki fark nedir?

FIRKATEYN NEDİR?

Fırkateyn (veya Firkate); büyük gemileri destekleyen, nispeten küçük; çeşitli tonajlarda olmakla birlikte genelde 2000 - 4000 tonluk modern savaş gemisidir. Günümüz Batı donanmalarındaki destroyere tekabül eder. Hafif yapılı, hızlı, orta derecede silahlı ve tek başına uzun menzillerde devriye, akın ve irtibat görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmıştır. Nispeten küçük ve hızlı olması sebebiyle, savaşlarda büyük gemilere destek verme veya kısa süreli savaşlara katılma hizmetinde bulunur.

KORVET NEDİR, FIKRATEYNDEN FARKI NE?

Korvet hafif zırha sahip, sahil devriye gemilerinden büyük, fırkateynden küçük savaş gemilerinin adıdır.

Görevleri genelde kritik durumlarda sahil güvenliği sağlamak, büyük filolara destek vermek veya küçük çatışmalara katılmaktır. Korvet tipindeki veya ona benzer gemilere "korvet" adını ilk kez 1650'de İngilizler, 1670'lerde ise Fransızlar vermeye başladı.

Modern donanmalarda manevra kabiliyeti yüksek gemiler yer aldığından korvetler sıkça kullanılmakta olup, bugün İsveç, Almanya, Hindistan, Çin, İsrail, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve Rusya tarafından korvet üretimi ve bakımı yapılmaktadır.

Osmanlı terminolojisinde, korvet kaptanı, deniz binbaşısı, fırkateyn kaptanı ise deniz yarbayı statüsünde idi.