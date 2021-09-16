Koruyucu burun estetiği nedir?

Koruyucu rinoplasti ile doğal görünüme kavuşmak mümkün! Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Avinçsal, koruyucu rinoplasti (koruyucu burun estetiği) yöntemi ile ilgili bilgi verdi.

Burun sırtı koruyucu rinoplasti, burun estetiğinde uygulanan en güncel yöntemlerden biridir. Adından da anlaşılacağı gibi bu yöntemin temel hedefi burnun doğal işlevsel yapısını koruyarak en ideal sonucu elde etmektir. Koruyucu rinoplasti ile burun ucunu besleyen ligamanlar ve sinirler korunarak şekil bozukluklarının düzeltilmesi hedeflenir. Bu teknikte burun yapısı, işlevi ve şekli bütün olarak kabul edilir. Görünüş olarak en doğal sonuç hedeflenirken, burun işlevselliğinin bozulmaması sağlanır.

Koruyucu rinoplasti kimler için uygundur?

Bu yöntem, burnundaki kemer, tümsek, eğrilik gibi sorunlardan rahatsız olan ve burnun doğal yapısını koruyarak daha doğal bir görünüme kavuşmak isteyen genel sağlığı yerinde olan herkes için uygundur.

Koruyucu rinoplastinin avantajları nelerdir?

Koruyucu rinoplasti, burundaki tüm bileşenler arasındaki bağların korunmasını sağladığı için burnun doğal yapısına zarar vermez. Bir diğer önemli avantajı çok hızlı iyileşme sağlamasıdır. Hasta ameliyattan sonra birkaç gün içinde işlerine ve sosyal yaşantısına rahatlıkla dönebilir. Minimal ağrı, ödem ve şişlik beklenir. Ameliyattan sonra burun sırtında orantısızlık olmaz, çünkü ameliyat esnasında hastanın doğal burun sırtı korunur. Bunun yanı sıra burun ucu hareket kabiliyeti korunduğundan hareketsiz (donuk) burun ucu gibi sorunlar olmaz. Doğal burun bağ dokuları korunduğu için de ilerleyen dönemlerde burun ucunda düşme yaşanmaz.

Burun sırtı koruyucu rinoplasti nasıl uygulanır?

Koruyucu burun estetiği ameliyatı genel anestezi altında yapılır. Ameliyat ortalama 2-3 saat sürer ve kapalı yöntemle yapılır. İşlem sırasında öncellikle burun orta hat septum kıkırdağında varsa eğri kısımlar düzeltilir. Sonrasında burun ucu kıkırdakları olması gereken doğal şekline getirilir. Burun sırtında eğrilik ya da kemer varsa kıkırdak dokular kesilerek çıkartılır, burun sırtı düzeltilir ve burun ucu uygun bir şekilde konumlandırılır. Koruyucu bantla ameliyat tamamlanır.

Koruyucu rinoplasti cerrahisinde iyileşme süresi ne kadardır?

Bir hafta içinde iyileşme büyük oranda hızlı bir şekilde tamamlanır. İyileşme sürecinde birkaç hafta ağır egzersiz yapılmaması, bir hafta alkol ve sigara tüketilmemesi, güneş ışıklarına maruz bırakılmaması gerekir.

Koruyucu rinoplasti günümüzde burun estetiğinde en doğal görünümlü sonuçları veren, hızlı iyileşme sağlayan, popüler bir burun estetiği yöntemidir. Aynı zamanda koruyucu tekniği ile diğer yöntemlere göre daha güvenli ve uzun dönem sonuçları kalıcı ve öngörülebilir bir yöntemdir.