Koruma Eğitim Akademisi şartı geldi! Koruma polisi olmak için hangi şartlar gerekiyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elmadağ Şehit Mustafa Büyükpoyraz Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığı, Koruma Eğitim Akademisi Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Soylu, törendeki konuşmasında, koruma akademisinden mezun olmayan polislerin bundan sonra korumalık yapamayacağını belirtmesinin ardından koruma polisi olma şartları merak edildi. Koruma polisi olmak için hangi şartlar gerekiyor?

Koruma Eğitim Akademisi'nin açılışının gecikmiş bir adım olduğumu ve bunun Türkiye'de ilk kez olduğunu dile getiren Bakan Soylu, koruma akademisinden mezun olmayan polislerin bundan sonra korumalık yapamayacağını söyledi. Akademide uluslararası standartlarda eğitim verileceğini, ilk etapta 500 kişinin eğitime alınacağını belirten Bakan Soylu, eğitim alacak personele seslenerek, "Korumalısınız ama kırmamalısınız" dedi. Peki, Koruma polisi olmak için hangi şartlar gerekiyor?

KORUMA POLİSİ ŞARTLARI

Koruma Dairesi Başkanlığı bünyesinde yakın koruma olmak isteyen kişilerin 40 yaşından gün almamış olması, performans değerlendirme puanlarının iyi ya da çok iyi olan ve kıdeme müessir cezası bulunmayan kişiler olması gerektiğine yer verildi.

Bu şartları taşıyan ve başvuru yapanlar, Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından 10 hafta boyunca 300 saat eğitime alınacak ve eğitim sonucunda başarılı olan personellerin branş ile atama işlemleri bu eğitim sonrası Koruma Eğitim Akademisi Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.

Bu eğitime müracaat etmek isteyen, asaleti tasdik olmuş ve belirtilen şartlara haiz olan personelin pol-net sistemi üzerinden Koruma Dairesi Başkanlığı sitesinde bulunan müracaat formunu doldurması gerekiyor.