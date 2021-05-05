Kortizonlu ilaçlar katarakt nedeni

Gözün içindeki doğal merceğin saydamlığını yitirip, bulanıklaşmasıyla kataraktın oluştuğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Sevgi Abadan Özpolat, erken teşhisin tedaviyi kolaylaştırdığına dikkat çekti. İnsanların bilinçsiz, düzensiz ve doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanmasının yanlış olduğunu vurgulayan Dr. Özpolat, “Uzun süreli kullanılan kortizon ilaçları katarakta neden olabiliyor” dedi.

Göz Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi uzmanlarından Op. Dr. Sevgi Abadan Özpolat, özellikle yaşın ilerlemesiyle ortaya çıkan kataraktın oluşumuna zemin hazırlayan nedenleri sıralayarak, tedavi yöntemlerine ilişkin bilgi verdi. Dr. Özpolat, “Gözün içindeki doğal merceğin saydamlığını yitirip, bulanıklaşmasıyla katarakt meydana geliyor. Örneğin, camken bir anda buzlu cam gibi oluyor. Derin kataraktlarda ışığı bile zor gören hastalarımız oldu” diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS TEDAVİYİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Herkes katarakt ameliyatı olabileceğini belirten Dr. Özpolat, “Kataraktın çaresi ameliyat, erken teşhisle oluşması engellenemez. Ama tedaviye geç kalındığı zamanda ameliyat sırasında problemler olabiliyor. O nedenle uygun zamanda müdahale edilmesi, ameliyatın sorunsuz geçmesini sağlıyor. Katarak göz merceğinin yaşlanmasıyla ortaya çıkar. Eğer gözünüz bulanık görmeye başladıysa hiç beklemeden doktor gidin. Ne olduğuna dair teşhisi doktor koysun. Eğer kişide katarakt varsa tedavi yöntemini ve ne yapması gerektiğini anlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

DOĞUŞTAN OLAN KATARAKTA HEMEN AMELİYAT ŞART

Bazı bebeklerin kataraktlı doğabildiğini hatırlatan Dr. Özpolat, “Böyle durumda hemen ameliyat etmek gerekir. Eğer zamanında müdahale edilmezse çocuğun görme gelişimi eksik kalır. Göz hep tembel olur, tam görmez. Gençlerde ise herhangi bir kaza sonrası oluşabiliyor. Çünkü katarakt olan mercek çok nazik bir organdır” dedi.

UZUN SÜRELİ İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT

Kortizonlu ilaçların katarakt yapabildiğine dikkat çeken Dr. Özpolat, “Tabi hemen ilk kullanımda değil, uzun vadeli kullanan, kortizona hassas kişilerde katarakt olabiliyor. Antibiyotikler katarakt yapmaz ama ilaçların özelliklerini görmek lazım. Doktor kontrolü olmadan, düzensiz ve yanlış kullanılan ilaçlar katarakta neden olur. Halkın bilinçli olması, doktora sormadan ilaç kullanmaması gerekiyor. Bazı romatizmal ve metabolik hastalıklar da katarakt yapabiliyor. Onun dışında uzun yaşarsak, erken ölmezsek hepimiz katarakt olacağız” diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Teknolojinin gelişmesiyle tedavi yöntemlerinin değiştiğini söyleyen Dr. Sevgi Abadan Özpolat, “Eskiden hastalar katarakt ameliyatı olmak için 10-15 gününü hastanede yatarak geçiriyordu. Ameliyattan sonra da kalın, şişe dibi gibi gözlükler takarlardı. Gözlük olmadan da görmek zordu. Şimdi katarakt ameliyatları 5-10 dakika sürüyor. Teknoloji ilerledi, iğne bile yapmıyoruz, sadece damla damlatıyoruz. Hiç can acıması yok, yalnızca dokunduğumuzu hissediyor” ifadelerini kullandı.

AKILLI MERCEK TEKNOLOJİSİ

Eskisi gibi kalın gözlüklerin kullanılmadığını belirten Dr. Özpolat, “Akıllı mercekler çıktı, bu mercekler gözdeki her türlü kusuru kapatıyor. Ameliyatla, gözün bozulan merceğini alıyoruz, yerine akıllı merceği takıyoruz. Kişi gözlük takmadan her şeyi net görüyor. Katarakt ameliyattan sonra tekrarlamaz” dedi.

Dr. Özpolat, “Tedavide artık lazer yöntemlerini de kullanıyoruz, yeni bir teknoloji. Eskiden ameliyatlarda özel katarakt bıçakları kullanırdık. Lazerle, bıçak kullanmadan aynı kesime işlemini yapıyoruz. Çok daha güvenli, merkezi ve istenilen boyutlarda kesikler elde ediyoruz. Akıllı mercekler ve lazer sistemleri işimizi çok kolaylaştırdı, konforu da çok artırıyor” diye konuştu.