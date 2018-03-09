Korsan balon imalathanesinde patlama: 1'i ağır 5 yaralı

Merkez Bağlar ilçesi Cezaevi semtindeki 563'üncü sokaktaki bir apartmanın zemin katında, uçan balon imalatı yapılan bir atölyede sabah saat 11.20 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonucu atölyede çalışan 4 kişi ile, sokaktan geçen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Patlama sonrasında olay yerine gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın meydana geldiği atölye kullanılmaz hale gelirken, polis olay yerinde inceleme başlattı. Patlama sonrası olay yerine gelen Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, patlamanın meydana geldiği işyerinde uçan balon imalatı yapıldığını ve bu işyerinin korsan üretim yaptığını söyledi. Aslan, patlamada, biri sokaktan geçen bir vatandaş olmak üzere toplam 5 kişinin yaralandığını belirterek, olayla ilgili araştırmaların başladığını belirtti.