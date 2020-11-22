Korovavirüs aşısında son durum ne? Aşı ne zaman gelecek? İşte korovavirüs aşısı fiyatı!

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Pfizer, aşı için harekete geçti. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği korona virüs aşısı acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı. Aşıya, aralık ayında ruhsat verilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'ye ise 1 milyon doz tedarik edileceğini açıkladı. Peki, Korovavirüs aşısında son durum ne? Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Korovavirüs aşısı aşısı fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detayları ile koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...

Tüm dünyanın beklediği koronavirüs aşısı ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye'de de koronavirüs aşısı ile ilgili son gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Koronavirüs aşısı ile ilgili olarak Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı. Koca, Türkiye'ye ise 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurdu. Koronavirüs aşısının fiyatı da belli oldu. Peki, Korovavirüs aşısında son durum ne? Aşı ne zaman Türkiye'ye gelecek? Korovavirüs aşısı aşısı fiyatı ne kadar olacak? İşte tüm detayları ile koronavirüs aşısı ile ilgili merak edilenler...

KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI BELLİ OLDU MU?

Avrupa Birliği'nin Pfizer/BioNTech ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı.

AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

FDA'YA BAŞVURU YAPILDI!

Pfizer/BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95'ten fazla koruma sağladığı açıklanmıştı. Pfizer tarafından yapılan açıklamada, aşı için Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) gelecek cuma günü acil kullanım onayı için başvuru yapılacağı belirtilmişti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi.

Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech, aşının koruma özelliğinin yanı sıra iyi bir güvenlik kaydına sahip olmasının, acil kullanıma uygun olduğu anlamına geldiğini açıkladı.

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli BioNTech firmasının Amerikan ilaç devi Pfizer'le ürettiği koronavirüs aşısının acil kullanım yetkisi için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne (FDA) resmi başvuru yapıldı.

KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN KULLANILACAK?

ABD'de koronavirüs aşısı için ruhsat başvurusu yapan ilk firma Pfizer oldu. Pfizer ve BioNTech'ten bugün yapılan açıklamaya göre; 'BNT 162b2' olarak bilinen aşı adayı, aralık ayı ortasında ABD'deki yüksek risk grubundaki nüfus gruplarında potansiyel olarak kullanılabilecek.

BAKAN KOCA: İLK ETAPTA 1 MİLYON DOZ GELECEK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu koronavirüs aşısına aralık ayında ruhsat verilebileceğini ve ilk etapta Türkiye'ye 1 milyon doz tedarik edileceğini duyurmuştu.

Fahrettin Koca, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği BioNTech firmasının geliştirdiği aşıda 2021 yılında tedarik miktarının 25 milyon doza çıkabileceğini de sözlerine eklemişti.

YÜZDE 95 ETKİLİ OLDU!

Amerikan İlaç Dairesi'ne yapılan başvuru, aşının üçüncü faz klinik deneylerinden elde edilen sonuçlara dayanıyor. Aşı denemeleri ABD'de 27 Temmuz 'da başladı ve süreç içerisinde 43 bini aşkın kişi üzerinde denendi.

Testlerden elde edilen nihai analize göre BioNTech/Pfizer aşısı koronavirüsün engellenmesinde yüzde 95 etkili oldu. Aşı yaşlılarda da etkili ve herhangi bir ciddi yan etkisi bulunmuyor.

Aşının Faz 3 denemelerinde ırk ve etnisite bakımında muhtelif kökenlerden yüzde 42 küresel katılımcı, yüzde 30 ise ABD'den katılımcıların yer aldığı belirtildi.