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Koronavirüsü yenen öğretmen anlattı: 'Yürümeyi unuttum'

13 Aralık 2020 Pazar - 14:11 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 14:11

Kovid-19'u yenen öğretmen Zafer Yıldırım koronavirüs hastalık sürecini anlattı. Yıldırım, "15 gün, yatağa bağlı kalarak 24 saat oksijen verilerek geçti. Artık umudumu kesmiştim. 'Ben artık dünyaya veda ediyorum, ebedi olan ahirete göç ediyorum' diye düşündüm. Yürümeyi unuttuğumun farkına vardım." dedi.


Bolu'da, yakalandığı yeni tip koronavirüsü  (Kovid-19) 15 günlük tedavi sonucu yenen 36 yaşındaki öğretmen Zafer Yıldırım,  hastalık ve tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. 
 
 
Yaklaşık bir ay önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvuran ve  burada yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 çocuk babası Yıldırım'ın, evinde  tedavisine başlandı.
 
Yıldırım, 4 gün sonra nefes almakta zorlanması ve durumunun  kötüleşmesi üzerine Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Hastanede 14 gün boyunca oksijen desteği verilerek tedavisi tamamlanan  Yıldırım, iyileşerek ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.
 
 
OKUDUĞUM KİTAPLAR BANA NEFES OLDU!
 
Zafer Yıldırım, AA muhabirine, hayatında hiç sigara ve alkol  kullanmamasına rağmen hastalığın kendisini çok etkilediğini söyledi.
 
Yıldırım, 15 Kasım'da rahatsızlanarak başvurduğu hastanede yapılan  Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde ilaç tedavisine başlandığını  anlattı.
 
Nefes almakta zorlanması ve durumunun kötüleşmesi üzerine hastaneye  yatırıldığını aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:
 
"Hastane süreci 15 gün sürdü. 15 gün, yatağa bağlı kalarak 24 saat  oksijen verilerek geçti. Entübeye alacaklardı. Son anda doktorlarımız değerleri  düşürmek için müdahale ederek entübeden vazgeçti. Entübeye gidiş sürecinde artık  umudumu kesmiştim. 'Ben artık dünyaya veda ediyorum, ebedi olan ahirete göç  ediyorum' diye düşündüm.
 
Bu 15 günlük süreçte okuyarak ağrılarımın, sızılarımın dindiğine  inandım. 15 günlük süreçte 5 kitap bitirdim. O romanın sürükleyiciliğine ve  akışına kendimi bırakarak gece geç saatlere kadar okuduğum kitaplar hastalık  sürecini unutmama sebep oldu. Ayrıca zorlansam da Kur'an-ı Kerim'i sesli okumanın  faydasını gördüm. Benim için de bir nefes egzersizi oldu. 15 gün sürekli oksijen  aldığım için sesim gitmişti tamamıyla. Kur'an-ı Kerim'i sesli okuyarak sesimi ve  nefesimi geri kazandım. Şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim; Kur'an-ı Kerim ve  okuduğum kitaplar bana nefes oldu."
 
"HASTANEDE YAN ODALARDAN GELEN İNLEMELER ÇOK KÖTÜYDÜ"
 
Yıldırım, sigara içenlere bu alışkanlıklarından vazgeçmeleri çağrısında bulunarak, "Hastanede yan odalardan gelen inlemeler çok kötüydü. Yan  odamda bir amca vardı; sabahlara kadar tabiri caizse bağırıyordu, inliyordu.  Amcayla sonradan bir iki kelam ettik. Ömrü boyunca hep sigara kullanmış. Zor bir  süreç, Allah kimsenin başına vermesin." ifadelerini kullandı.
 
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymanın önemine işaret eden  Yıldırım, şunları kaydetti:
 
"Maske, mesafe, hijyen; sanki bize bir reklam gibi geliyordu  televizyonlarda yayınlanırken. Hastaneye düştükten sonra, özellikle o servise  yattıktan ve ağrılarım başladıktan sonra bunun bir reklam olmadığını hissettim.  Kesinlikle maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerekir. Hastaneden çıktıktan  sonra insanlara daha mesafeli yaklaşıyorum. Önceden 2 metre yaklaşıyordum. Şimdi  5 metreden aşağı yaklaşmıyorum hatta olabildiğince dışarı çıkmıyorum. Hastane  sürecinde 15 gün yatağa bağlı kaldıktan sonra eve geldiğimde yürümeyi unuttuğumun  farkına vardım. Özellikle merdivenleri çıkmakta çok zorlandım. Ufak adımlarla  kendime alıştırma yapa yapa yavaş yavaş yürümeye başladım. Çok zor bir süreç.  Yürümeyi bile unutabiliyorsunuz."
 
Yıldırım, fedakarca çalışan sağlık personeline teşekkür ederek, "Onlar  gerçekten kahraman, gönül kahramanları. Böyle bir fedakarlık, hiç kimsede  olmayacak erdemli davranışlar, sürekli güler yüz... Kovid-19 hastası olup ikinci  defa yakalanıp hastalığı yenen ve görevine devam eden fedakar hemşirelerimiz,  sağlık çalışanlarımız vardı. Ona rağmen yüzleri gülebiliyordu." diye konuştu.
 
 
 

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