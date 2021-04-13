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Koronavirüsü yenen Hazal Kaya: Bütün aciller dolu...

Koronavirüsü yenen Hazal Kaya: Bütün aciller dolu... Koronavirüsünü yenen ve ardından işine dönen oyuncu Hazal Kaya, sette tansiyon sıkıntısı yaşadığını açıkladı.
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