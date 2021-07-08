Koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 170 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşanlardan 170 milyon 102 bin 891'i iyileşti.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ilk 3 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Hindistan'da 29 milyon 843 bin 825, ABD 'de 29 milyon 168 bin 313 ve Brezilya 'da 17 milyon 352 bin 670 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 328 bin 747 kişi sağlığına kavuştu.