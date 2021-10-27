Koronavirüste yeni dönem! Anlaştılar, artık dünyayla paylaşılacak

Firma, internet sayfasından yapılan bilgilendirmede, Kovid-19'a karşı olumlu etkisi olduğu açıklanan "Molnupiravir" adlı ilacın patent hakkını, 100'den fazla ülkede kullanımı için BM ile iş birliği içindeki kar amacı gütmeyen The Medicines Patent Pool (MPP) isimli kuruluşla paylaştığını duyurdu.

Merck, MPP ile yapılan iş birliğiyle üretimi yaygınlaştırılacak Molnupiravir'in Pakistan , Kamboçya ve tüm Afrika ülkeleri dahil 105 ülkede dar gelirli insanların Kovi-19 tedavisinde kullanılabileceğini belirtti.

MPP, üreticilerin fabrikaları tamamen faaliyete geçtiğinde lisans anlaşması kapsamında kaç hap üretileceğinin henüz netleşmediğini, ancak bazı üreticilerin bu yıl teslimata başlayabileceğini tahmin ettiğini bildirdi.

İlacı, Ridgeback Biotherapy LP ile ortak geliştiren Merck, yıl sonuna kadar 10 milyon kutu üretebileceğini ve gelecek yıl daha fazlasını yapmak için kapasitesini artırdığını kaydetti.

Şirket yetkilileri 1 Ekim'de deney aşamasındaki hapın virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatma ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurmuştu.