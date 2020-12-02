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Koronavirüste rezalet patladı! Swinger partisine yüzlerce kişi katıldı, ülke alarma geçti...
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını ile ilgili dehşet verici haberler peş peşe geliyor. Virüsün vurduğu ülkede kasım ayında gerçekleşen sapkın etkinliğe katılmak için sıraya girdiler. Yaklaşık 300 kişinin katıldığı swinger partisi yetkilileri, etkinliğin kurallara uygun bir şekilde düzenlendiğini iddia etti. Ancak sonuç bunun aksini gösterdi. Koronavirüs testleri pozitif çıkanlar yavaş yavaş kendini gösterirken, organizatörler "Etkinliğimizden sonra kaç kişinin koronavirüs testi yaptırdığına veya kimlerin pozitif çıkıp da bize söylemediğine dair hiçbir fikrimiz yok." ifadelerini kullandı.