Gazetevatan.com » Gündem » Koronavirüste kritik eşik açıklandı! 5 bini görürsek...
Koronavirüste kritik eşik açıklandı! 5 bini görürsek...
Son dakika haberine göre; haftalardır uyarılar peş peşe geldi ancak özel sektör kademeli çalışmayı uygulamadı, toplu ulaşımda temas sürdü, ev ziyaretleri durmadı, mesai sonrası herkes sokaktaydı... Günlük hasta sayısı 4 bini, aktif vaka sayısı 50 bini aştı. Uzmanlara göre günlük hasta sayısında 5 bini görürsek önlemler sertleşir. Hafta içi süreli, hafta sonu temelli sokağa çıkma kısıtlaması gelir.