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Koronavirüste korkunç gerçek ortaya çıktı! Çin, salgından aylar önce hepsini sipariş etmiş
Dünya iki yıldır koronavirüs salgını ile boğuşuyor. Dünya o tarihten beri bir yandan artan vakalar ve virüs kaynaklı ölümlerle boğuşurken bir yandan da salgının ilk çıkış noktası ve gerçek başlangıç tarihi bulunmaya çalışılıyor. Ortaya çıkan son gerçekse tüm dünyayı dehşete düşürecek nitelikte...