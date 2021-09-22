Koronavirüsle mücadelede 'lama'lı dönem

Koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ederken, bilim insanların araştırmasından ilginç bir sonuç çıktı. Araştırmaya göre, lamaların ürettiği küçük antikorlar koronavirüs ile mücadelede yardımcı etkili oluyor. Virüsle savaşan proteinlerin enfekte olan kişilere nasıl verileceği de planladı.

Oxfordshire'daki Rosalind Franklin Enstitüsü'ndeki akademisyenler, lamalar ve develer tarafından üretilen daha küçük bir antikor türü olan nano cisimlerin, Kovid-19'a neden olan Koronavirüs türünü etkisiz hale getirebileceğini keşfetti. Nano cisimlerin kısa zincirleri, enfekte hayvanlara verildiğinde hastalık belirtilerini önemli ölçüde azalttı. Bilim adamları, laboratuvarda kolayca seri üretilebilen nano cisimlerin insan antikorlarına daha ucuz ve daha kolay bir alternatif sunabileceğini söylüyor.

EN ETKİLİ NÖTRALİZE EDİCİ

İngiltere Halk Sağlığı Ulusal Enfeksiyon Servisi müdür yardımcısı Profesör Miles Carroll, araştırmanın büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek,

"Bunlar şimdiye kadar test ettiğimiz en etkili Sars-CoV-2 nötralize edici ajanlar arasında. Nano cisimlerin benzersiz yapısının ve gücünün, koronavirüsün hem önlenmesi hem de tedavi edilmesine katkıda bulunduğuna inanıyoruz ve bu çalışmayı klinik çalışmalara dönüştürmek için dört gözle bekliyoruz" dedi. (Hürriyet)