Koronavirüsle mücadelede korkunç yöntem! Çin dünyayı bir kez daha şok etti

Koronavirüs salgınıyla ilgili korkunç bir haber geldi. 2 yıl önce Vuhan’da patlak veren ve tüm dünyaya yayılan virüs ve varyantları tedirgin etmeye devam ederken, Çin’in salgınla mücadelede kullandığı yöntem kan dondurdu. İddiaya göre Çinli yetkililer, testi pozitif çıkan hayvanları öldürmeye başladı.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

'Eski normal'lerimizi geride bırakmamıza neden olan virüs son dönemde varyantları ile gündemde.

Özellikle Delta varyantı dünya genelindeki vaka artışının bir numaralı nedeni olarak gösteriliyor.

ÇİN'DEN SKANDAL HAMLE

Dünyanın dört bir yanında Delta'ya karşı mücadele sürerken Çin'den şoke eden bir Haber geldi. New York Daily News'ta yer alan habere göre, Çinli yetkililer Kovid pozitif hayvanları öldürmeye başladı.

Aynı habere göre, Çinli yetkililer salgın ile mücadele kapsamında Kovid pozitif olan 3 ev kedisini uyuttu.

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olan bu adım ile ilgili yapılan resmi açıklamada bu kararın apartman sakinlerini virüse karşı korumak için alındığı bilgisinin altı çizildi.

VAKALAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 233 milyon 770 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 782 bine ve iyileşenlerin sayısı 210 milyon 613 bine yükseldi.