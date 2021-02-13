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Koronavirüsle ilgili çok konuşulacak açıklama: Salgın olmaktan çıkıp...

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 20:57 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 20:57

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte bu yılın sonuna doğru yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi "birlikte yaşanabilir" bir hastalık haline gelebileceğini belirtti.


Hancock, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, Kovid-19  aşılarının uygulanması ve yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesiyle salgının  "tedavi edilebilir" bir seviyeye ulaşacağını umduğunu kaydetti.
 
Ülkede yaygın Kovid-19 aşılamasına hızla devam edildiğini ve eylüle  kadar tüm yetişkinlerin aşılanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hancock, aşıları  ve yeni tedavi yöntemlerini "özgürlüğe" ve "normal bir hayata" geri dönüşün  anahtarı olarak niteledi.
 
Hancock, "Kovid-19 aşıları güvenli. Çok önemli bir klinik durumu  olmayan herkesin aşı yaptırması gerekiyor. Aşı ve tedavi yöntemleriyle birlikte  bu yılın sonuna doğru Kovid-19 salgın olmaktan çıkıp, grip virüsünde olduğu gibi  'birlikte yaşanabilir' bir hastalık haline gelebilir." ifadelerini kullandı.
 
Ülkede son 24 saatte 13 bin 308 vaka tespit edildi, 621 kişi  hayatını kaybetti
 
Öte yandan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son  24 saatte 13 bin 308 Kovid-19 vakası tespit edildi, 621 kişi hayatını kaybetti.
 
Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 14 milyon 556 bin  827'ye çıktı, yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 26'sı aşılandı.
 
Ülkede 23 bin 341 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunların 2  bin 943'ü yoğun bakımda bulunuyor.

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