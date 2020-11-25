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Koronavirüse yakalanmıştı! Bakan Selçuk'tan iyi haber

25 Kasım 2020 Çarşamba - 18:29 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 18:57

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ve kendisinin son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.


Kovid-19 sebebiyle bir süredir evde tedavi gören Bakan Selçuk, sosyal  medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu açıkladı.
 
Selçuk, paylaşımında, "Eşimin ve benim son yaptırdığımız Kovid-19 test  sonucumuz negatif çıktı, hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere  geçmiş olsun dileklerini ve dualarını esirgemeyen sevgili kabine arkadaşlarıma,  Sayın milletvekillerimize, sendikalarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın  kıymetli başkanlarına, değerli medya mensuplarına ve Türkiye'nin dört bir  yanından gönderdikleri mesajlarla güç veren tüm dostlara en kalbi şükranlarımı  sunuyorum." ifadelerini kullandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Politikaları Kurulu Başkanvekili  Prof. Dr. Serkan Topaloğlu, Prof. Dr. İhsan Ateş ve tüm sağlık çalışanlarına  hastalara olan yakın ilgileri için teşekkürlerini ileten Selçuk, şunları  kaydetti:
 
"81 ilimizdeki tüm çalışma arkadaşlarımın desteğini ise tarif etmem  mümkün değil. Kah tebessüm ettirip kah duygulandırdınız. İyi ki varsınız. Bu  denli özverili çalışan bir teşkilatla milletimize hizmet etme mutluluğunu yaşatan  Rabbime şükürler olsun. Virüsün her an bulaşabildiğini unutmadan, tüm kurallara  harfiyen uyarsak daha sağlıklı günlere hep beraber ulaşacağız inşallah. Ülkemiz  ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam..."
 

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