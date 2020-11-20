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Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den güzel haber!

Koronavirüse yakalanan Şener Şen'den güzel haber! Türk Sineması'nda pek çok önemli yapımda rol alan Şener Şen, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.
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