07 Mayıs 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.435 0.49 EURO 10,0030 -0.02
USD 8,2800 0.12 ALTIN 484,450 0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İZMİT (Kocaeli), (DHA) |  07 Mayıs 2021 Cuma - 13:29 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 13:29

Kocaeli Devlet Hastanesi'nin eski çalışanı Nurşen Taş (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Nurşen Taş, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde tedavisine başlanılan Taş, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür özel hastanede tedavi gören Nurşen Taş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurşen Taş'ın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
 
 

ETİKETLER

Koronavirüs sağlık çalışanı Kocaeli Devlet Hastanesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.