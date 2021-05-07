Nurşen Taş, bazı semptomların görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine evde tedavisine başlanılan Taş, durumunun ağırlaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 10 gündür özel hastanede tedavi gören Nurşen Taş, dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Nurşen Taş'ın cenazesi Derince Şehitlik Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Koronavirüse yakalanan sağlık çalışanı hayatını kaybetti
İZMİT (Kocaeli), (DHA) | 07 Mayıs 2021 Cuma - 13:29 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 13:29
Kocaeli Devlet Hastanesi'nin eski çalışanı Nurşen Taş (39), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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