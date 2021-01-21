Koronavirüse yakalanan Okan Karacan'dan haber var!

Koronavirüse yakalanan oyuncu Okan Karacan, durumu kötüleşince hastaneye kaldırılmıştı. 10 günlük tedavi sonrasında durumu iyiye giden ünlü oyuncu sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Karacan şunları söyledi;

Ambulansla evden alınma su¨reci ile bas¸layan 10 gu¨nu¨ as¸kın tedavisi su¨ren inanılmaz zor bir do¨nem gec¸irdim. C¸ok s¸u¨ku¨r, bin s¸u¨ku¨r ülkemizin kıymetli ve ilk gu¨nden beri beni bir an olsun umutsuzlugˆa kapılmadan tedavi su¨recimi yo¨neten hocalarıma ne kadar tes¸ekku¨r etsem az... Net c¸o¨zu¨mlerinin olmadıgˆı tartıs¸ılan bu lanet viru¨su¨n u¨stesinden gelmeyi bildik sayesinde. Ama beni asıl duygulandıran ve o¨mru¨m boyunca unutmayacagˆım temizligˆinden, yemek servisine ve hic¸ bir temastan korkmadan 7/24 benle ve tu¨m hastalarla ilgilenen tu¨m hems¸irelere ne kadar tes¸ekku¨r etsem az... Sizler bence bu su¨recin gerc¸ek kahramanlarısınız hakkınızı helal edin canlar.