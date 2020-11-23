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Nilgün Belgün'den haber var!

23 Kasım 2020 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 17:09

Tiyatro, dizi ve sinema sanatçısı Nilgün Belgün, geçtiğimiz günlerde Covid-19'a yakalanmıştı. 67 yaşındaki sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.


Halsizlik, koku ve tat alma kaybı nedeniyle hastaneye başvuran Nilgüm Belgün'e yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Belgün'ün, 65 yaş üstü olması nedeniyle tedbir amaçlı Ulus'ta özel bir hastaneye yatırılmıştı.
 
Sekiz gündür hastanede Covid-19 hastalığıyla mücadele eden sanatçıdan sevindiren haber geldi. 67 yaşındaki oyuncu, Covid-19'u yendiğini açıkladı.
 
Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından, "Sevgili dostlar merhaba. Sekiz günlük zorlu bir Covıd-19 sürecinden sonra bugün hastaneden evime geldim. Çok şükür iyiyim" mesajını yayınladı.
 

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