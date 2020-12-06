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Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen'den müjdeli haber

06 Aralık 2020 Pazar - 13:46 | Son Güncelleme : 06 12 2020 - 13:46

İki hafta önce koronavirüse yakalanan 92 yaşındaki duayen tiyatrocu Haldun Dormen, virüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan usta oyuncu, kendisini yalnız bırakmayan dostlarına teşekkür etti.


Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 92 yaşındaki Haldun Dormen, iki hafta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Dün yeni bir paylaşım yapan Dormen, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
 
HASTANEDEN TABURCU OLDU 
 
Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.
 
"ALLAH BİZİ TÜRKİYE'DE HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE TÜRKİYE'DE DÜŞÜRSÜN" 
 
Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.
 
Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.  Dormen şunları söylemişti: Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler. Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.
 
 

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koronavirüs haldun dormen müjdeli haber
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