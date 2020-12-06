Koronavirüse yakalanan Haldun Dormen'den müjdeli haber

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından 92 yaşındaki Haldun Dormen , iki hafta sosyal medya hesabından paylaşım yaparak koronavirüse yakalandığını duyurmuştu. Dün yeni bir paylaşım yapan Dormen, tedavi gördüğü hastane den taburcu edildi.

HASTANEDEN TABURCU OLDU

Instagram hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yapan Dormen "Sağlığıma tekrar kavuşuyorum. Bu süreçte bana destek olan doktorlarıma, hastane çalışanlarına, asistanlarıma, arayan soran tüm dostlarıma, sevgili gelinim Ayşe Arman 'a ve oğlum Ömer Dormen'e sonsuz teşekkürler" dedi.

"ALLAH BİZİ TÜRKİYE'DE HASTANEYE DÜŞÜRECEKSE TÜRKİYE'DE DÜŞÜRSÜN"

Haldun Dormen'in gazeteci gelini Ayşe Arman ise "Hocaların hocası, büyük usta Haldun Dormen nihayet dün hastaneden çıktı. Doktor ve sağlık personelinin olağanüstü özverili corona tedavisi sonucu iyileşti. Şimdi evinde istirahat ediyor. Allah bizi hastaneye düşürecekse, ülkemizde düşürsün" dedi.

Usta oyuncu Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Dormen şunları söylemişti: Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler. Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.