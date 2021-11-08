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Koronavirüse yakalanan Hakan Ural hastaneye kaldırıldı!

08 Kasım 2021 Pazartesi - 13:01 | Son Güncelleme : 08 11 2021 - 13:11

Hakan Ural, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerinden dua istemişti. Sağlık durumundan bahseden Ural, "Her geçen gün daha da zorlaştı" demişti. Sunuculuğunu yaptığı 'Neler Oluyor Hayatta' programından yapılan açıklamada Hakan Ural'ın koronavirüse yakalandığı duyuruldu.


Hafta içi Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' progamının başarılı sunucusu Hakan Ural'dan kötü haber geldi. Bir süredir yayına katılamayan Hakan Ural, sosyal medya hesabından soğuk algınlığı geçirdiğini duyurdu. Ancak ilerleyen günlerde durumu ağırlaşan Hakan Ural, hastaneye giderek PCR testi yaptırdı. Ural'ın negatif çıkan test sonucu bir süre sonra pozitife döndü.
 
HASTANEYE YATIRILDI
 
Ural, bunun üzerine tedbir amacıyla hastaneye yatırıldı. Tedavisi sürüyor. Hastalık sürecini istediği gibi geçiremeyen Ural, iki günün sonunda bir paylaşım daha yaparak, “Arkadaşlar maalesef süreç her geçen gün daha zorlaştı. Sıkıntılı yani. Bir önceki post iyi dedik ama erken davranmışız. Allah yardımcımız olsun dualarınızı eksik etmeyin.” ifadelerine yer vermişti.

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