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Koronavirüse yakalanan CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk ilk kez anlattı!

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:28 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:28

Fulya Öztürk, “Neler Oluyor hayatta” programına canlı bağlanarak zorlu süreci anlattı.


Yaklaşık bir hafta önce İstanbul’a döndüğünde Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyleyen Fulya Öztürk tedavi sürecini anlatmakta güçlük çekti. Savaş bölgelerinde bile yoğun önlem aldığını ama bir anlık ihmali sebebiyle koronavirüse yakalandığını anlattı.

İlk günlerde nefes darlığı yaşadığını ve eklem ağrısı çektiğini söyleyen Öztürk, hastanede tedavi olabilmek için güçlükle yer bulabildiğini aktardı. Hastanede kaldığı süreçte hastalığı ağır geçirenlere şahit olduğunu anlatırken boğazı düğümlenen Öztürk, “psikolojim bozuldu” diyerek olayın ciddiyetinin altını çizdi. “Benim virüs yüküm hafifti” diyen ve tedavi sürecinin ardından taburcu olan CNN Türk muhabiri, “ilk testim negatif çıktı, tedbir için ikincisi yapılacak” diyerek hastalığı atlattığını duyurdu.

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koronavirüs fulya öztürk CNN Türk
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