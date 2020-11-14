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Koronavirüse yakalanmıştı! Ayşenil Şamlıoğlu'ndan açıklama

14 Kasım 2020 Cumartesi - 14:47 | Son Güncelleme : 14 11 2020 - 14:48

Menajerimi Ara dizisinde rol alan usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu koronavirüse yakalandı.


Ayşenil Şamlıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
 
64 yaşındaki usta oyuncu, "Tüm geçmiş olsun dileklerine yürek dolusu teşekkürler tek tek yazamıyorum bağışlayın, sevgiler" dedi.

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