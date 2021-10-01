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Koronavirüse karşı yeni hap geliştirildi! İlk kez oluyor, işte koruma oranı...

01 Ekim 2021 Cuma - 21:57 | Son Güncelleme : 01 10 2021 - 21:57

ABD’li ilaç şirketi Merck, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarıya düşürdüğünü duyurdu.


Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan  açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde  "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma  ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.
 
Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım  izinlerine başvurulacağı da belirtildi.
 
Onaylanması halinde Kovid-19’u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması  beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret  edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez  alması gerekeceği kaydedildi.
 
Merck’in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli  semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını  göstermişti.
 
  

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ABD Merck koronavirüs deney
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