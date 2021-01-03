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Koronavirüse karşı sevindiren haber! Tedbirler işe yaradı 5 kat düştü!
Türkiye'de son 24 saatte 149 bin 218 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 180 kişinin testi pozitif çıktı, 202 kişi yaşamını yitirdi. Hafta sonları ve hafta içi 21.00'den sonra uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları sonrası bazı şehirlerimizde yaşanan düşüş HES mobil uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. İşte o şehirler...