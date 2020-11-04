Koronavirüse karşı 10 kat koruma sağlayabilen aşı geliştirildi

ABD’li bilim insanları yeni tip koronavirüsün hareketlerini taklit etmek üzere eğitilmiş nano partiküller içeren deneysel bir koronavirüs aşısı geliştirdiklerini açıkladı. Fareler ve maymunlar üzerinde yapılan deneylerde, aşının virüsü etkisiz hale getiren antikorların sayısını 10 kat artırdığı ve koronavirüsün diğer mutasyonlarına karşı koruma sağladığı görüldü.

ABD’de yer alan Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından nano partüküller içeren deneysel bir yeni tip corona virüs aşısı geliştirildi. Yeni tip corona virüsün (SARS-Cov2) 60’tan fazla mutasyonunu taklit edebilen nano partüküllerin hücreleri enfekte ederek Covid-19’a karşı bağışıklık oluşturulması amaçlanıyor.

ANTİKOR SAYISI 10 KAT ARIŞ GÖSTERDİ

Bilim insanları aşının fareler üzerinde yapılan deneylerinde, corona virüsü etkisiz hale getiren antikor sayısının 10 kat arttığının görüldüğünü açıkladı.

Aşı farelerin ardından ise bir makak maymunun üzerinde denendi. Araştırmacılar, aşının corona virüsün hücrelere tutunmasını sağlayan başak proteinlerinin farklı şekillerine göre eğitildiğini belirterek, maymuna verilen farklı corona virüs mutasyonlarının hepsini etkisiz hale getirdiğini söyledi. Böylece, nano partüküller içeren aşının corona virüsün gelecekte açığa çıkabilecek diğer mutasyonlara karşı da insanları koruyabileceği belirtildi.

“Cell” adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışmanın yazarlarından Doktor Neil King, “Umuyoruz ki, nano partikül formunda geliştirdiğimiz aşı dünyada çok fazla hasara neden olan pandemiyle savaşta önemli bir rol oynayacak. Sonuçlarımız oldukça umut verici. En kısa sürede insan deneylerine başlamayı umuyoruz. Yeni teknolojiler bize umutsuz gibi görünen hastalıkların tarihe karışması için büyük imkanlar sunuyor” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, aşının insan deneylerinin bu yıl sonunda başlanacağı ve üniversite ile iki biyoteknoloji şirketi arasında kitlesel üretim için görüşmelerin sürdüğü açıklandı.

İNSAN DENEMELERİ YIL SONUNDA BAŞLAYACAK

Aşının ayrıca, şu anda son aşama insan denemelerine devam eden Pfizer7Biontech, Moderna,ve AstraZeneca/Oxford aşıları gibi soğuk zincir tedariğine ihtiyaç duymadığı kaydedildi. Bilim insanları aşının saklama koşullarındaki kolaylık nedeniyle dünyanın her yerine güvenli bir şekilde erişebileceğini ifade etti.

KLİNİK DENEMELER 3 AŞAMADA YAPILIYOR

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlık lı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor. İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor. Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

38 AŞI ADAYI, KLİNİK DENEME AŞAMASINDA

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 21 Eylül itibarıyla dünya genelinde Covid-19'a karşı 38 aşı adayı klinik deneme, 149 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.