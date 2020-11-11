Koronavirüs yatırımlara engel olmadı! 53 yeni fabrikanın inşaatı sürüyor

Diyarbakır'da koronavirüs salgınına rağmen yatırımlar ara verilmeksizin devam ederken, 1, 2 ve 3'üncü etapları dolan Organize Sanayi Bölgesi'nin 4'üncü etabı da yatırımcılara tahsis edildi. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, yatırımcıların yoğun talep gösterdiğini belirterek, "Faaliyetteki fabrikalar siparişleri yetiştirmek için 24 saat esasına göre vardiya sayılarını arttırarak, üretimlerini hızlandırdı. Habur Sınır Kapısı'ndan günde 4 bin 270 TIR giriş-çıkış yapıyor" dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır 'da da etkisini gösteren koronavirüs salgınına rağmen kentte yatırımlar sürüyor. Organize Sanayi Bölgesi'nin 1, 2 ve 3'üncü etapları dolunca 4'üncü etap da yatırımcılara tahsis edildi. Tahsisleri yapılan 53 fabrikanın inşaatı da devam ediyor. Koronavirüsün başladığı mart ayından sonra tedbirler kapsamında yaklaşık 3 ay kapalı olan fabrikalar da siparişleri yetiştirmek için vardiya sayılarını arttırarak 24 saat üretim yapmaya başladı.

GEÇEN YILA ORANLA İHRACAT ARTTI

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, Diyarbakır'ın ihracatı, eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 17,74 oranında arttı. Tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinin toplamında geçen yıl eylül ayında 13 milyon 626 bin dolar düzeyinde olan ihracat, bu yılın eylül ayında 16 milyon doların üzerine çıktı. Eylül ayındaki toparlanma ve yüzde 17,74'lük bu artış, üreticiler için de umut oldu.

'PANDEMİ SÜRECİNDE TAHSİSLERE DEVAM ETTİK'

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Fidan, inşaat aşamasında olan 53 fabrikanın bir kısmının 2021 yılında, bir kısmının da 2022 yılında üretime geçeceğini söyledi. Bu yatırımların tamamlanmasıyla OSB'deki istihdam sayısının 14 bine ulaşacağını belirten Fidan, "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 915 hektardan oluşmaktadır. 1 ve 2'nci bölgelerimiz dolu olduğu için yer yok. 3'üncü organize sanayi bölgemizde de yer kalmadı. 3 ve 4'üncü sanayi bölgelerimizde şu an tahsis ettiğimiz ve inşaat aşamasında olan 53 fabrika var. Bunların bir kısmı 2021yılı içerisinde, bir kısmı da 2022 yılı içerisinde üretime geçmiş olacak. 4'üncü organize sanayi bölgemizde henüz altyapı olmamasına rağmen inşaatlar başladı. Şu anki çalışan sayımız 8 bin 500, bu yatırımlar tamamlanınca istihdam sayımız 14 bine ulaşacak. Pandemi sürecinde hiç durmadık, tahsislere devam ettik" dedi.

'HABUR SINIR KAPISI'NDAN GÜNDE 4 BİN 270 TIR GİRİŞ-ÇIKIŞ YAPIYOR'

Fabrikaların, pandemi sürecinin başındaki 2-3 aylık durgunluk nedeniyle oluşan açığı kapatmak amacıyla vardiya sayılarını arttırdığını ve 24 saat üretim yaptıklarını aktaran Fidan, Türk ürünlerine rağbetin arttığını dile getirdi. Habur Sınır Kapısı'ndan günde 4 bin 270 TIR'ın giriş-çıkış yaptığını kaydeden Fidan, şunları söyledi:

Irak, "Fabrikalar vardiya sayılarını çoğalttı ve siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Eskisi gibi Çin ürünlerine de rağbet yok, Türk ürünlerine rağbet attı, bunun da etkisi var. Şu an hali hazırda faaliyette olan ve üretim yapan 242 fabrikamız var. Bu fabrikaların çoğu ihracat yapıyor. Bizim amacımız Diyarbakır'ı istihdam üssü yapmak ve çalışan sayısını arttırmak. Diyarbakır, Orta Doğu'nun merkezidir. Suriye İran ve Gürcistan kapıları yakındır. Sadece Habur Sınır Kapısı'ndan bugün 4 bin 270 TIR giriş-çıkış yapıyor. Bu, neden 5 bin, 6 bin olmasın. Biz bunun çoğunluğunun Diyarbakır'dan çıkması için çalışıyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz. Bizim sloganımız 'Üreten Diyarbakır' ve üretmeye devam edeceğiz. Diyarbakır'ı istihdam üssü yapacağız."

'FABRİKA TAMAMLANINCA BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDECEĞİZ'

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde inşaatı devam eden iplik ve tekstil fabrikasının yetkilisi Ekrem Kul ise faaliyete geçmeleriyle beraber bin kişiyi istihdam edeceklerini kaydetti. Diyarbakır'a yatırım yapmalarında genç nüfusun ve kamunun bölgeye yönelik destek ve teşviklerinin etkisi olduğunu ifade eden Kul, şunları kaydetti:

"Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nin altyapı yatırımları ve bize müspet anlamda çok büyük yardımları, bunları alt alta koyduğumuz zaman tabi ki Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde oluşan 3'üncü ve 4'üncü etap yeni OSB'de yer tahsisi ve yeni yatırımlar planladık. Çok şükür nasip oldu ki 2020 yılında burada ikinci iplik fabrikamızın inşaatına devam ediyoruz. 2021 yılında da burayı üretime almayı hedefliyoruz. İlk etapta burada 200'e yakın personelimiz çalışacak ve yan parsellerde de ring, örme kumaş, boyahane ve konfeksiyon ile birlikte orta vadede çalışan sayısını bin kişinin üzerine çıkartmayı planlıyoruz. Pandemi süreci hepimizin gerçeği ve biz toplu çalışması olan iş yerleriyiz. İnşallah kısa zamanda bunun defedileceğini, bitirileceğini düşünüyoruz ve biz işletmemizi inşaat sürecini bitirip üretime alana kadar da bunun geçeceğini öngörerek ileriye dönük yatırımlarımıza devam ediyoruz."