Gazetevatan.com » Yaşam » Koronavirüs yasakları peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması...
Koronavirüs yasakları peş peşe geldi! İstanbul ve Ankara'da 65 yaş üstü için sokağa çıkma kısıtlaması...
Türkiye'de koronavirüs vakalarında görülen artış sonrası, salgında uygulanan tedbirler kapsamında İstanbul ve Ankara’da 65 yaş ve üzeri vatandaşların her gün saat 10.00-16.00 arası dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı. Eskişehir ve Sakarya'da da belli yerlerde sigara kullanımı yasaklandı. Öte yandan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu da belli oldu. İşte yaşanan son gelişmeler...