Koronavirüs varyantlarına dikkat! Tatilde kuralları hafife almayın!

Turistik işletmelerin alınan önlemlere çok sıkı bir şekilde uymasının önemini anlatan Prof. Dr. Haydar Sur, normalleşme sürecinde alınan önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ÜÇ ÖNLEME DEVAM!
Pandemi sürecinde önlemler konusunda toplumun her kesiminin önemli tecrübeler edindiğini belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “Aslında ne yapılacağı konusunu hepimiz biliyoruz. Önemli olan bu bilgimize riayet edip etmemekte göstereceğimiz tutum ve istikrar. İster delta varyantı olsun, ister başka varyant, virüsten nasıl korunacağımıza dair üç önemli adım: Maske, mesafe, hijyen.” diye konuştu.
TURİSTİK TESİSLER KURALLARA UYULMASINA ÖNEM GÖSTERMELİ
İçerisinde bulunduğumuz yaz döneminde turizm sezonunda yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Prof. Dr. Haydar Sur, “Burada önemli olan, otel işletmecileri ve transfer yapan şirketlerin işletmecilerinin çalışanlarına hem çok iyi bir eğitim vermeleri hem de onların bu kuralları çiğnemelerine ya da ihmallerine müsaade etmeyecek bir kontrol sistemi kurmaları önemli. Bunun sağlanması durumunda varyantlara karşı önemli ölçüde önlem de alınmış olur.” dedi.
TURİZM PERSONELİ EĞİTİM ALMALI
Özellikle otel işletmecilerinin kurallara riayet konusunda hassasiyeti hatırlatan Prof. Dr. Haydar Sur, “Önlemlerin alınması halinde turizm sezonu belki Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayına kadar uzayacaktır. Bu sezonun kesintiye uğramadan sürmesini istiyorlarsa lütfen sağlık görevlilerinin ortaya koydukları önlemlerin çalışanları tarafından harfiyen yerine getirilmesini ve kontrolünü sağlasınlar. Bunun için yüzde 10 denetim ekipleri kursunlar. Gerekirse sağlıkçılarla iş birliği eğitimlerine katılsınlar. Gerekirse biraz daha harcama yapmayı göze alsınlar. Biraz daha fazla personelle çalışsınlar. Eğitim ihmal edilmemeli.” uyarısında bulundu.
Delta virüsünün aslında Hindistan varyantı olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Sur, “Dünya Sağlık Örgütü, ülkelere karşı yaftalama durumu olmaması için isimlendirme sistemi kullandı. Bu nedenle alfa, beta, gama ve delta şeklinde isimlendirmeler yapıldı. Delta virüsü Hindistan varyantıdır ama sadece Hindistan'la kalmadı, İngiltere'de, Türkiye'de de görüldü. Diğer alfa varyantına göre yani ilk orijinal virüs tipine göre bu tipin bulaşıcılığının daha fazla olduğunu bilimsel çalışmalar ortaya koyuyor.” dedi.