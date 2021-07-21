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Koronavirüs vakaları Türkiye'de 10 günde 2 kat arttı!
Koronavirüs vakalarında son günlerde artış endişelere yol açtı. Son 10 günde vaka sayısı iki kat artış gösterdi. Türkiye'de 10 Temmuz'da koronavirüs testi yapılan her 100 kişiden 2,4'ü pozitif çıkarken bu oran dün itibarıyla yüzde 4,4'e yükseldi. Öte yandan, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi kapsamında son 24 saatte yaşananlar da açıklandı. İşte haberin ayrıntıları...