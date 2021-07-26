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Koronavirüs vaka sayısı ile ilgili son dakika açıklaması! Rakamlar uçtu!

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 20:25 | Son Güncelleme : 26 07 2021 - 20:35

Koronavirüs vaka sayısıyla ilgili son dakika açıklaması! Türkiye'de son 24 saatte 16 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığı koronavirüs için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı ve aşı çağrısında bulundu.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI
 
Günlük tabloyu paylaşan Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Vaka sayılarındaki artış hızı salgını kontrol altında tutmayı güçleştiriyor. Aşı ile bağışıklık kazanmadan tedbirlerden taviz vermenin telafisi acı tecrübelere sebep olabilir. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
 

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