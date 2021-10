Koronavirüs testleriyle ilgili flaş açıklama! Bilgilerinizi çalıyorlar

2019 yılının aralık ayında tüm Dünya Çin'den gelen haberlerle sarsılmış, Wuhan'da görülen virüs kısa süre içinde tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyanın Koronavirüs ile mücadelesi devam ederken virüsün nereden ve nasıl ortaya çıktığı sorusu hala cevap bekliyor.

Bu konuda pek çok iddia ve teori ortaya atılsa da virüsün Wuhan'daki viroloji laboratuvardan sızdığı iddiası hala en çok destek gören tezlerden biri. Bilim dünyası bu soruya yanıt ararken Çin ile ilgili çok konuşulacak yeni bir iddia geldi. İstihbarat yetkilileri Çin'in yeni planı hakkında raporunu yayınladı.

EMEKLİ AMİRAL TARİH VERİP UYARMIŞTI

ABD’li emekli amiral James Stavridis ve gazeteci Elliot Ackerman’ın kaleme aldığı'2034: A Novel of the Next World War' (2034 Dünya Savaşı senaryosu) isimli kitap , geçtiğimiz dönemde yeni bir dünya savaşı çıkarma potansiyeline sahip bölge olarak Güney Çin Denizi gösterilmişti.