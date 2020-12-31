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Koronavirüs teşhisini 10 saniyeye düşürüyor!

AA |  31 Aralık 2020 Perşembe - 17:23 | Son Güncelleme : 31 12 2020 - 17:28

Bilkent Üniversitesi Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezinde Türk araştırmacılar tarafından koronavirüs teşhisini 10 saniyede yüzde 99 güvenilirlikle ve burundan sürüntü almadan yapabilen nanoteknoloji temelli tanı sistemi geliştirildi.


Dünya genelinde ilk olacağı belirtilen yüksek teknoloji ürünü Türk  malı "Diagnovir" adlı sistemin yabancı menşeli PCR testlerinin yerini alması  hedefleniyor.
 
Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından kurulan iş birliği ile  aylar süren çalışmanın yüz güldüren sonuçlarını Bilkent Üniversitesi Rektörü  Prof. Dr. Abdullah Atalar, AA muhabirine açıkladı. Koronavirüsün dünyayı dizler  üzerine çöktürdüğünü ifade eden Atalar, "Koronavirüs, 150 nanometre boyutunda bir  parçacık. UNAM araştırmacılarımız yıllarca nano boyuttaki parçacıklarla  uğraştılar. Dolayısıyla bu konu, nanoteknoloji ile uğraşan hocalarımızın tam  alanına giriyor." diye konuştu.
 
Koronavirüsün Türkiye'de görülmeye başlamasının hemen ardından hızlı  sonuç veren bir test sisteminin geliştirilmesi için projeye başlandığını bildiren  Atalar, şöyle devam etti:
 
 "Proje tamamlandı ve PCR'ın yerini alabilecek hem de çok hızlı yani  saniyeler içinde sonuç verebilen bir yöntem geliştirildi. Pozitifse hemen sonuç  veriyor, negatiflik olması halinde kontrollerle biraz daha uzun sürüyor. Yapılan  kontrollerde bu yöntemle pozitif bulduklarımızın PCR'ı negatif çıksa bile birkaç  gün sonra PCR'larının pozitife döndüğünü gördük. Bu cihaz tamamen Türk malı.  Türkiye'ye ait eşi bulunmayan bu teknolojiden bütün dünya faydalanacak. Bunu  tabii hocalarımıza ve Bilkent UNAM'daki araştırma ortamına borçluyuz."
 
 
 Koronavirüsü çok hızlı test etmenin önemine işaret eden Atalar,  "Kitleri de çok ucuz, cihazla seri halde testler yapılabilir. Bir kişinin çok  hızlı bir şekilde pozitif olduğunu bulup karantinaya almak, salgını kontrol  altına almak için çok önemli. Teknoloji, aynı zamanda koronavirüs benzeri  salgınlarda kullanılabilecek özellikler taşıyor." şeklinde konuştu.
 
  Rektör Atalar, yeni teknolojinin Türkiye'de kullanılmaya başlamasının  ardından dünyaya da yayılacağına işaret ederek "Önümüzdeki süreçte bu buluşun  ülkemizde ve dünyada çok ses getireceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.
 
 Sistem saniyeler içinde ve hastalığın erken evresinde sonuç veriyor
 
Bilkent Üniversitesi UNAM baş araştırmacılarından Doktor Öğretim Üyesi  Bülend Ortaç ise fotonikçiler, malzeme bilimciler ve biyoloji alanında çalışan  bilim insanlarından oluşan çalışma grubu olarak koronavirüsün Türkiye'de  görülmesinin hemen ardından yeni test kiti geliştirmek üzere çalışmalara  başladıklarını anlattı.
  
Optik yöntemleri kullanarak hızlı şekilde tanı sistemi ve kitinin  geliştirilmesi için yürüttükleri çalışmanın 7 ay sürdüğünü bildiren Ortaç,  "İkinci faz çalışmalarında olumlu sonuçlar aldık. Burada hem laboratuvarda  yaptığımız hem de hastanede koronavirüs hastalarıyla yaptığımız testlerin büyük  bir doğrulukla sonuç verdiğini gördük." bilgisini paylaştı.
 
Çalışmanın ürün haline getirildiğini aktaran Ortaç, şöyle devam etti:
 
"Sadece ağızdan alınan sürüntü için hızlı bir kit ve optik düzenekle  hızlı tanı yapabilen cihaz geliştirdik. PCR testi, hata payı yüksek ve hastalık  başladıktan 2-3 gün sonra sonuç veren bir yöntemken bizim sistemimiz saniyeler  içinde ve hastalığın erken evresinde sonuç veriyor, doğruluk payı ise yüzde  99'lık oran ile çok çok yüksek. Hastalar üzerinde yaptığımız testlerde, PCR  testlerinin çok öncesinde sonuç aldık."
 
Ortaç, geliştirdikleri yüksek teknolojinin tamamen yeni bir sistem  olduğuna değinerek fikri koruma hakkı için uluslararası patent başvurusu  yaptıklarını aktardı.
 
Hızlı ve güvenilir bir virüs tespit yöntemi olarak, sistemin  Türkiye'de ve dünyada yaygın olarak kullanılacağına inandıklarını dile getiren  Ortaç, "Bu biyosensör sisteminin seri üretimi için gerekli altyapı yatırımlarına  halihazırda başlandı. Etik Kurul onayı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  (TİTCK) onayı gibi gerekli izinlerin en kısa sürede tamamlanarak, ürünün seri  üretim safhasına geçilmesi ve tahminen 2 ay içerisinde kullanıcılarla  buluşturulması planlanıyor. Bu sayede pandeminin kontrol altına alınmasına  katkıda bulunulacak ve sosyal hayatın önemli ölçüde rahatlatılması mümkün  olacak." değerlendirmesinde bulundu.
 
 "Virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine dayanıyor"
 
UNAM araştırmacılarından Fizyolog Doktor Ali Aytaç Seymen de yeni tanı  sisteminin diğer testlerde hastalar için sıkıntılı durum yaratabilen burundan  derin sürüntü almaya son vererek sadece ağız içinden tükürük örneği alarak  çalıştığı bilgisini paylaştı.
 
Hastadan alınan numune örneğinin pozitif olması halinde 5-10 saniye  içinde, negatif durumda ise kontrollerin yapılarak 20-30 saniye içinde sonuç  verdiğini belirten Seymen, "Yaptığımız klinik çalışmalarda yüzde 99 doğruluk  oranıyla çalıştığını test ettik. Sistem nanoteknoloji temelli olarak çalışıyor.  Yaptığımız bilimsel çalışmalarda ve patent araştırmalarında bizim yaptığımız  sisteme benzer bir çalışmaya rastlanmadı." dedi.
 
 Teşhis ve tanı sisteminin virüs varlığında ışıma rengi değişen, bu  sayede yüksek seçicilikte tespit yapabilen optik temelli bir yöntem olduğunun  altını çizen Seymen, şunları söyledi:
 
 "Bu sistemde, bir biyosensör cihazına özel olarak geliştirilen patojen  tespit çipi üzerinden, dinamik olarak floresan sinyali alınarak, patojenlerin  saniyeler içerisinde tespit edilmesi sağlanıyor. Bir hastadan alınan örnek, özel  bir solüsyonla karıştırıldıktan sonra patojen tespit çipi üzerine damlatılıyor,  biyosensör cihazı tarafından ortamda patojen varsa, floresan sinyali alınarak  yüksek doğrulukta patojen varlığını tespit ediyor. Halihazırda orofarenks ve  nazofarenks gibi derin bölgelerden sürüntü örneği almak yerine, ağız içinden  tükürük örneği alınması da sistemin kullanımını tercih edilir kılıyor. Yaygın  olarak kullanılan PCR testlerinden farklı olarak, sistem örnek çoğaltmaya değil,  gelişmiş optik yöntemlerle virüsün varlığı ya da yokluğunun tespitine dayanıyor.  Sistemde hem hassas biçimde virüs tespitini hem de tespitte yüksek derecede  seçiciliği sağlayan optik ve elektronik modüller, ayrıca üst düzey biyoteknoloji  ve malzeme bilimi bilgisi kullanıldı."
 
"PCR'a göre çok çok ucuz"
 
Bilkent Holding İş Geliştirme ve Strateji Grup Başkanı Tunç Batum da  "Diagnovir" isimli sistemin, Bilkent UNAM altyapısı kullanılarak Bilkent Holding  ve Bilkent CYBERPARK Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren "E-A  Teknoloji' isimli şirketin ortak çalışması sonucu geliştirildiğini aktardı.
 
Sistemin hız ve doğruluk oranı olarak dünyada muadilinin bulunmadığına  dikkati çeken Batum, "Seri üretim altyapısını hazırlıyoruz. 2 ay içinde öncelikle  Türkiye'ye, sonrasında da dünyaya bu teknolojiyi sunacağız. Ülkemizde kullanılan  PCR testleri yurt dışından geliyor. Amacımız yerli kit ile maliyet etkin bir  çözüm yaratmaktı ve bunu başardık. PCR'a göre çok çok ucuz. Bu ucuzlukla  Türkiye'de ve dünyada insanlar çok fazla test imkanına kavuşacak." dedi.
 
Batum, yüksek ihracat potansiyeli taşıyan sistemin, yurt içi ve yurt  dışında yaygın kullanımı için tüm işaretleme, belgelendirme ve akreditasyon  adımlarına başlandığını kaydetti.
 
 

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koronavirüs teşhis 10 saniye
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