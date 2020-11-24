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Koronavirüs temaslı kişi bankaya girmeye çalışırken yakalandı!

İHA |  24 Kasım 2020 Salı - 12:59 | Son Güncelleme : 24 11 2020 - 12:59

Samsun’da koronavirüs temaslı bir vatandaş bankaya girmeye çalışırken yakalanarak filyasyon ekiplerine teslim edildi.


Samsun İlkadım ilçesi Kale Mahallesi’nde bir banka önünde meydana gelen olayda koronavirüs temaslı bir vatandaş işlem yapmak üzere bankaya geldi.
 
Bankaya girişte yapılan Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolünde, bankanın güvenlik görevlisi vatandaşın temaslı olduğunu fark etti.
 
Vatandaş bankaya alınmadı ve polis ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptıkları kontrolün ardından vatandaşı filyasyon ekiplerine teslim etti.
 
Vatandaş pozitif veya temaslıların kaldığı Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 
 

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filyasyon Samsun koronavirüs
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