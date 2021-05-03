Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamnda 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edilirken sahillerde de denetimler yapıldı. Denetimlerde izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, 487 bin 754 lira para cezası kesti. Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
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Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı
Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) | 03 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:14 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 23:14