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Koronavirüs tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA) |  03 Mayıs 2021 Pazartesi - 23:14 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 23:14

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 360 kişiye, toplam 487 bin 754 lira ceza uygulandı.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 1259 personelin katılımıyla Muğla genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamnda 2 bin 771 işletme ile 6 bin 530 araç kontrol edilirken sahillerde de denetimler yapıldı. Denetimlerde izolasyona tabi 2 bin 81 kişi ikametlerinde kontrol edildi. Ekipler, kurallara uymadıkları belirlenen 360 kişiye, 487 bin 754 lira para cezası kesti. Kontrollerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunuldu.
 
 
 

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