Koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 bin 922 kişiye ceza verildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, valiliklere gönderilen 'Koronavirüs Salgını Denetimleri' konulu genelge çerçevesinde, il ve ilçelerde 6- 13 Kasım'da toplu ulaşım araçları, taksiler, pazar yerleri, kalabalık cadde, bulvar ve sokaklarda kapsamlı denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, günde 42 bin 407 kişilik personelin görev aldığı kaydedilen açıklamada, "67 bin 689 şehirler arası toplu ulaşım aracı, 152 bin 261 şehir içi toplu ulaşım aracı, 73 bin 847 ticari taksi, 12 bin 627 pazar yeri, 500 bin 863 kalabalık cadde, bulvar ve sokaklar üzerinde bulunan iş yeri kontrol edildi" denildi.

'107 İŞ YERİ FAALİYETTEN MENEDİLDİ'

Açıklamada, kontrollerde tedbirlere aykırı hareket edildiği belirlenen, 991 şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşım aracı ile taksinin seferden menedildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: